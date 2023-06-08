Лукашенко о «контрнаступе»: Дальше будет хуже

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Контрнаступление, к которому Запад подталкивал Украину, обернулось уничтожением ее солдат и боевой техники.

Об этом сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешний момент характеризуется, что Запад, воюющий там (естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы уже все закончилось), ждет результатов «контрнаступа». Три дня «контрнаступа». То, что видим мы, и информация, которую я получил от президента России, полностью совпадают. За три дня около трех десятков танков уничтожено – наступающих, украинских. Обороняться проще, чем наступать – вы понимаете. 120 или 130 БМП за три дня. И самое страшное – более 2 100 погибло украинцев. 2 100! С этой стороны чуть больше 70. Вот вам результат этой попытки «контрнаступа», – сказал Лукашенко.

Он по-прежнему считает украинское контрнаступление большим фейком.

«Я всегда говорил, что «контрнаступ» – это большая дезинформация. Никакого «контрнаступа» нет и быть не может. А если – вот результат за три дня. И самое главное – четвертый-пятый день тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение, сели и думают, а что делать дальше? Запад уцепился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию и вытереть об нее ноги. Но этого не будет. Вы знаете россиян, знаете нас – на колени мы не станем. Поэтому надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже», – сказал Лукашенко.