Лукашенко о «контрнаступе»: Дальше будет хуже

Елена Острякова.  
08.06.2023 14:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1012
 
Белоруссия, Война, Дзен, Россия, Украина


Контрнаступление, к которому Запад подталкивал Украину, обернулось уничтожением ее солдат и боевой техники.

Об этом сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Контрнаступление, к которому Запад подталкивал Украину, обернулось уничтожением ее солдат и боевой техники. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Нынешний момент характеризуется, что Запад, воюющий там (естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы уже все закончилось), ждет результатов «контрнаступа». Три дня «контрнаступа». То, что видим мы, и информация, которую я получил от президента России, полностью совпадают. За три дня около трех десятков танков уничтожено – наступающих, украинских. Обороняться проще, чем наступать – вы понимаете. 120 или 130 БМП за три дня. И самое страшное – более 2 100 погибло украинцев. 2 100! С этой стороны чуть больше 70. Вот вам результат этой попытки «контрнаступа», – сказал Лукашенко.

Он по-прежнему считает украинское контрнаступление большим фейком.

«Я всегда говорил, что «контрнаступ» – это большая дезинформация. Никакого «контрнаступа» нет и быть не может. А если – вот результат за три дня.

И самое главное – четвертый-пятый день тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение, сели и думают, а что делать дальше?

Запад уцепился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию и вытереть об нее ноги. Но этого не будет. Вы знаете россиян, знаете нас – на колени мы не станем. Поэтому надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть