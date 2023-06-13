Лукашенко о применении ТЯО: Никакого колебания не будет

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Тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, будет применено только в случае внешней агрессии.

Об этом сегодня журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Применению причина только одна – агрессия против нашей Белоруссии. И это будет решение незамедлительное. Я это заранее говорил уже несколько раз. Незамедлительно будет ответ. Вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие», – сказал Лукашенко.

Он пообещал, что применит ТЯО без колебания.

«Для нас это оружие сдерживания. Не дай Бог, мне придется принимать решение на его применение. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», – сказал Лукашенко.