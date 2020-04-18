Лукашенко о России: Вместо извинений новые оскорбления

18.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог в одном коротком высказывании ответить сразу на два разоблачения лжи своих подчиненных.

«Я обнаружил и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», – сказал Лукашенко, выступая в пятницу на стеклозаводе «Неман».

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Напомним, белорусские вице-премьер и министр иностранных дел утверждали, что их страна никогда не просила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом, поэтому присланные Москвой 10 тысяч тест-систем будут использоваться только на российских гражданах, находящихся в Белоруссии.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев опроверг эти утверждения: официальные просьбы о помощи от государственной санитарной службы Белоруссии поступали.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей также заявил, что россияне, якобы, скрывали реальную эпидситуацию в Нижнем Тагиле, поэтому 15 специалистов оттуда, прибывшие на Белорусскую АЭС, завезли коронавирус.

В ответ Мезенцев указал на то, что специалисты прибыли в Белоруссию после тщательной проверки и карантина. Два из трех тестов у них дали отрицательный результат, но их продолжали держать в изоляции, распространяя фейки об импорте коронавируса.

После заявлений Мезенцева россиян отпустили, но извинений от белорусского МИД за ложь не последовало. Зато Лукашенко нашел прекрасную «отмазку»: россияне присылают некачественные тесты, которые Белоруссии не нужны. От этого страдают сами же россияне, попадая на карантин, будучи здоровыми.

Белорусский президент, который уже получал официальную отповедь российского правительства за свои комментарии («Россия полыхает»), вновь позволил себе заявления о российской действительности.

«Не хочу никого критиковать, но смотрите, что произошло в Москве. Супербогатый город, 9 миллионов человек (население Москвы 13 млн человек, 9 млн живет в Белоруссии – ред.). Москва захлебнулась, потому что у них не хватило мощностей больниц. У них столько заболевших, что они не могут переваривать», – сказал Лукашенко.

Уже после ложных и оскорбительных высказываний Лукашенко представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что готовятся новые поставки гуманитарной помощи в Белоруссию.