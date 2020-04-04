Лукашенко о Зеленском: «Володя адекватный, но у него не хватает сил»

04.04.2020, Москва, Елена Острякова

Украинцы обижены на постсоветские страны и «уже не видят в ЕАЭС близких людей».

Об этом в интервью телерадиокомпании «Мир» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По мнению белорусского лидера, «пандемия только усугубит эту ситуацию».

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«Если будет все продолжаться спокойно без войны и прочих конфликтов, как сейчас, то в наше время это невозможно. Украина не вернется в наше содружество», – сказал Лукашенко.

По его мнению, соседняя страна уже полностью переориентирована на Запад. Ответственность за это белорусский президент возложил на Россию.

«Сейчас уж слишком много повернуто на Евросоюз, НАТО и США в Украине. Большая страна, не так просто будет развернуться. Самое главное, что сегодня и тенденций таких на Украине нет, чтобы поворачиваться в сторону наших союзов.

Более того, они же видят, что у нас происходит. В том числе, в союзе Белоруссии и России. Мне многие говорят: если вы белорусы, практически от одного корня с русскими, с ними не можете, так чего нам туда лезть», – сказал Лукашенко.

По его мнению, нынешний президент Украины не в состоянии изменить ситуацию, а приход другого политика он считает фантастическим сценарием.

«Такой же позиции придерживается и Володя Зеленский, хотя он абсолютно адекватный человек, понимающий, что происходит, но у него не хватает сил, чтобы жестко повернуться. Может быть, если бы процентов 90 на Украине объединились вокруг крепкого лидера, который бы развернул это все под конкретные обязательства с нашей стороны и, прежде всего, России поддержать Украину, но это из области фантастики», – сказал Лукашенко.