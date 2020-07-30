30.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Донбасс, Русская Весна, Сюжет дня, Украина
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Лукашенко обещают Майдан и белорусский Крым


История с задержанием российских бойцов ЧВК в Белоруссии – демонстративный акт предательства со стороны Александра Лукашенко. Об этом в своем блоге пишет известный российский военкор Дмитрий Стешин.

«В истории с «ЧВК-транзитчиками» в Белоруссии нет никакого двойного дна или скрытых смыслов. Это чистый, незамутненный и демонстративный  акт предательства. Аналогии – популярный в 37 году жанр так называемого «публичного доноса».

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У Батьки на самом деле не так много способов нагадить России и одновременно дать сигнал Западу – «я свой!». Перекрыть границы с РФ? Неубедительно для Запада (как перекрыли, так и открыли), а в глазах России – акт неприкрытой агрессии. Со всеми вытекающими.

Но тут нагадил так нагадил, все же знают, как больно Западу было, когда Россия влезла в кирзовых сапожищах в деликатный мирок частных военных компаний…

Мы от этой манифестации ничего не потеряли и будем, как и на Украине, ждать Майдан. Бегать, заламывая руки – «прос…ли братскую страну!». Чтобы потом молча забрать все свое. Майдан – время возможностей, в Крыму знают.


С Донбассом неудобно получилось, но не со зла – украинцы сами себя не захотели освобождать, их, в целом, все устраивает на нынешней Украине. Шести лет было достаточно, чтобы убедиться.

Надеюсь, с Белоруссией будет по-другому – без линии фронта Витебск-Могилев-Гомель», – заключил Стешин.

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