Лукашенко обеспечивает своё политическое спасение за счёт тысяч смертей соотечественников – эксперт

14.04.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хотел вводить жесткие карантинные меры у себя в стране, поскольку это сильно ударило бы по экономике и его положению.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил экс-советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Если бы господин Лукашенко закрыл страну так же, как сделала Украина, Франция, Испания, то это – сильное падение производства. И тогда вопрос – насколько бы он удержался в своем кресле.

Одно дело – когда в стране все хорошо экономически, а ты еще и заработал на санкциях против России, потом заработал на пандемии, потому что они поставляют больше продуктов в Россию сейчас. Отлично!

А что ты будешь делать если у тебя экономика рухнет? Тогда скорее всего рухнет и твое правление – вместе с экономикой. Потому господин Лукашенко выбирает спасение себя, спасение политического режима ценой тысяч смертей граждан», – сказал Дмитрий Раимов.

По его мнению, карантинные меры для работников сферы услуг могут быть продлены, поскольку такие заведения как кафе и рестораны создают угрозу нового распространения новой волны инфекции.

«Вы захотите после пандемии выпить чашку кофе в нормальной кафешке, вы придете и за этим столом сидел человек с COVID-19 в легкой форме. Стол не обработали, стул, за который вы можете взяться.

Выпускать офисных сотрудников можно – с обязательствами чтобы люди были в масках и пр. А если мы выпустим работников сферы услуг, то я могу уверить вас, что в июне-июле мы все обратно закроемся на карантин. 2-3 недели – и мы закроемся еще на 2 месяца», – резюмировал Дмитрий Раимов.