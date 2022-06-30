Лукашенко обговорил с Лавровым проблему ядерного успокоения НАТО и усмирения Литвы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров побывал сегодня в Минске. Его принял президент Белоруссии Александр Лукашенко и назвал «главным дипломатом мира».

В разговоре с Лавровым Лукашенко вновь затронул тему ядерного оружия, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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«Мы полшага сделали. Они же (НАТО – ред.) летают, тренируются. Зачем тренируются, ядерные болванки возят? Для того, чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить. Мы еще зеркально не отвечаем: склады ядерных боеприпасов в России. У нас их нет», – сказал Лукашенко.

«Долгие-долгие годы они летают и допускают пилотов неядерных стран к управлению самолетами, предназначенными для ядерного оружия. Это нарушает договор о нераспространении, по нашей оценке», – поддержал Лавров.

«Мы должны быть готовы и порох держать сухим. Лучше им показать, что может быть, чем это случится. Нам эта война не нужна», – резюмировал Лукашенко.

Обсудили политики и блокаду Калининграда со стороны Литвы.

«Эта Литва спихивает все на Евросоюз. Так там принимаются решения, консесусом. Если вы видели, что это вредит Литве, не голосуйте за это. Но они бегут впереди паровоза и кричат: дави, трави, – в ущерб своему государству. Уже объявили экономическую войну.

И все кричат о каком-то Сувалковском коридоре. Мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они что, намекают? Так у нас достаточно с Россией сил и средств для того, чтоб доставить грузы в Калининград без всяких войн и напряжений», – заключил Лукашенко.