Лукашенко обозвал Борреля дураком и дал последний шанс Зеленскому

Елена Острякова.  
25.12.2023 21:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «дурью» слова представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что «Россия нападет на НАТО».

Об этом он заявил журналистам в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «дурью» слова представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа...

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«Это дурь. Этот человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией, дай бог, с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал. Нам что, до войны сегодня новой? Нам с этой надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно. И не только для нас. Но и для них, чтобы не потерять Украину. Я так понимаю это», – сказал Лукашенко.

Он прогнозирует, что конфликт на Украине закончится в следующем году.

«Думаю, что самый шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах. Сейчас это уже и до политиков дошло. Военные поддавливают, они видят, что происходит. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать», – сказал Лукашенко.

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