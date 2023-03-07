Лукашенко обозвал Зеленского «гнидой». В ответ из Киева угрожают «снести таракана»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в организации террористической атаки на белорусский военный аэродром в Мачулищах.

Об этом Батька заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград и генеральских погон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». – «Нет, давайте подпишем договор под покровительством ООН, что вы на нас не нападете». Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», – сказал Лукашенко.

Это высказывание произвело впечатление на российских экспертов.

«Так и запишем: Зеленский – трижды гнида», – отметил политолог Марат Баширов в своем ТГ-канале.

«Насчёт гниды это Лукашенко правильно сказал про Зеленского. Я бы ещё добавил, Зеленский это уникальный президент еврей неонацист. Единственный в мире», – соглашается его коллега Сергей Марков.

«Пока это лишь уровень дипломатической пикировки, но, учитывая, как упорно Белоруссия все эти годы пыталась сохранить хорошие отношения и с Порошенко, и с Зеленским, фразы «гнида» и «вызов принят» тоже говорят о многом», – считает калининградский политический эксперт Александр Носович.

На Украине слова Лукашенко ожидаемо спровоцировали истерику.

«Это мы, украинцы, имеем право говорить о любом своем президенте, что нам заблагорассудится, и давать им свои оценки, и даже пинками выгонять с должности, а вот иностранные лидеры – нет! Неуважение к нашему президенту со стороны любого иностранца – это его неуважение к целому нашему украинскому народу! В связи с этим Украина должна разорвать все дипломатические отношения с РБ (хотя должны были бы это сделать еще в прошлом году, когда российские ракеты и войска ударили по Украине) и приложить все возможные усилия для устранения союзника Путина, тирана и узурпатора Лукашенко от власти! Хватит заигрываний с этим упырем! Пока он у власти, украинское государство находится под угрозой военной агрессии с его территории. Это вопрос национальной безопасности и достоинства для нашего народа!» – комментирует известный украинский нацист Игорь Мосийчук.

Киевский тележурналист Валерий Калныш напротив злорадствует.

«Деда рвануло, забылся. Потерял берега. Понял, что пропустил – и удар, и беспилотник – и начинает нервничать, нагнетать».

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив угрожает белорусам.

«Сегодняшними своими заявлениями он просто говорит мыслями Путина. И Зеленский для него «гнида» не из-за беспилотника, а из-за того, что не сдался, не сбежал. Гнида-это путинское слово… Поэтому нам уже давно надо начать откровенный разговор об ответственности Лукашенко и белорусов за эту войну. Да, и о репарациях, и о трибунале. Они должны знать, что единственный способ избежать ответственности – это снести этого таракана уже сегодня. Потому что, когда его снесем мы, – платить придется все равно», – угрожает Андрусив.