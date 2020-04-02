Лукашенко обратился к русскому народу

02.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к россиянам и белорусам по случаю Дня единения русского и белорусского народов.

Текст обращения размещен на официальном сайте белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Последовательно выступающий против реальной интеграции двух стран, Лукашенко начал с заявления о том, что «Союзное государство основано на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России».

Потом он упомянул производственную кооперацию и торговлю, и только после этого дружбу и сплоченность, а также общую историю, в частности, Великую Победу.

«Вполне естественно и закономерно, что сейчас наши страны сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам безопасности, проводя согласованную внешнюю и оборонную политику во имя поддержания мира и стабильности в регионе», – написал Лукашенко.

В заключении он снова вернулся к экономике и подчеркнул, что реализация дальнейших планов зависит «от исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений».