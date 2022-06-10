Лукашенко: «Общество должно быть зачищено от негодяев»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал личную ответственность за то, что он допустил усиление западного влияния в стране, которое привело к Беломайдану в 2020 году.

Об этом он заявил сегодня семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оказывается, эти коммерческие НПО, НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого и не защищали. И не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали (а мы радовались) политически ангажированных людей. Они там объединялись, руководителям платили немало, они туда собирали (тоже понемножку платили) знаете, каких людей. Которые были обществом выброшены на обочину, притом справедливо выброшены. Понемножку им доплачивали. И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году. То есть из-за нашего попустительства возникли вот такие маленькие островки в нашем обществе, которые адсорбировали к себе все что, против чего мы должны были бороться. И получили. Благо сейчас процесс пошел жестко. Я хотел бы, чтобы власть понимала, что общество должно быть зачищено от этих негодяев», – отметил президент.

Он полагает, что атаки Запада на Белоруссию будут продолжены.

«Все должны пойти работать, упираться и напрягаться для того, чтобы сохранить мир и спокойствие на этом островке. Это уже островок – Беларусь. Вы что не замечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то идет горячая война, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информацией, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять», – сказал Лукашенко.