26.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко обвинил российского чиновника в распространении фейков


Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российского замминистра экономического развития Михаила Бабича в причастности к тиражированию недостоверной информации.

Об этом он заявил на совещании по кадровым вопросам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент давно испытывает антипатию к Михаилу Бабичу, который раньше занимал пост посла РФ в Минске и, как писали СМИ, вскрыл неблаговидные экономические схемы с российскими деньгами. После этого Лукашенко добился отзыва Бабича.

Сейчас «Батьку» возмутила информация о том, что его сын якобы держит в швейцарском банке 840 миллионов долларов. Примечательно что пост об этом был размещен в польском телеграм-канале Nexta, который ведет журналист Степан Путило. Однако Польшу Лукашенко упомянул лишь вскользь.


«Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», – заявил Лукашенко.

Он в очередной раз позволил себе негативные намеки на Россию.

«Мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем», – сказал Лукашенко.
На слова белорусского президента оперативно отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи-либо электоральные процессы».

«Тем более в электоральные процессы нашего союзника Белоруссии», – добавил Песков.

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