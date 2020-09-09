Лукашенко обвинил США в разжигании протестов в Белоруссии

09.09.2020, Москва, Елена Острякова

США разжигают протесты в Белоруссии через свой центр в Варшаве.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакой дестабилизации в стране нет. И, если бы не внешний фактор, и этого бы не было. Что я имею в виду – управление извне. В данном случае и мы, и россияне знают: управляют американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы. Второй центр – это Чехия. Ну а потом уже Литва и, к сожалению, в Украине создают опорные пункты, чтобы влиять на Беларусь», – сказал Лукашенко.

Фактором влияния на ситуацию в Белоруссии он считает также учения НАТО у границ своей страны.

«Второе влияние – нас решили немножко пощекотать, как я сейчас понимаю, тогда-то я серьезно воспринял, различными учениями у границ Белоруссии. Скажем: у границ Союзного государства. Мне пришлось половину белорусской армии мобилизовать для того, чтобы этому противостоять», – сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас усиление белорусской границы сохраняется по всему периметру кроме границы с Россией.

«Мы даже усилили на украинском направлении. И не зря, судя по сегодняшней ночи (Лукашенко давал интервью через несколько часов после того, как, согласно официальной версии, трое членов оппозиционного координационного совета пытались прорваться через границу с Украиной – ред.)», – сказал Лукашенко.

Напомним, что перед президентскими выборами части и соединения вооруженных сил Белоруссии начали покидать места постоянной дислокации. Местные жители отметили активность военных вблизи белорусской границы с РФ, а также передвижение армейских частей в направлении Минска.