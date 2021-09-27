Лукашенко обвинил Украину в «неприличных действиях»

27.09.2021 14:27 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Базы подготовки боевиков и тайные склады оружия на границе с Белоруссией создаются на Украине.

Об этом сегодня на совещании с руководством силового блока заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мало того, что туда побежали наши беглые, извините за тавтологию, там создаются учебно-тренировочные лагеря во всё большем количестве, где обучают целенаправленно, и не только беглых, работе по Белоруссии, как говорят спецслужбы. Как убедились уже и сами пограничники Украины, оружие идет с Украины. Найдено уже там – у наших границ. Если это тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе, они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси», – сказал Лукашенко.

Он считает, что США создают на Украине военные базы – вплоть до ракетных.

«Ситуация в сопредельных странах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью. Особое внимание украинскому участку границы. Вы видите, они туда тащат натовские войска, под видом учебных центров США создают фактически базы на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Они не слышат нашей озабоченности. Мы с президентом России проводим консультации по этому вопросу и договорились, что нам надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы будем завтра иметь прямо на границе Белоруссии и России неприемлемую для нас ситуацию вплоть до размещения ракет соответствующей дальности», – сказал Лукашенко.