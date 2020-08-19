Лукашенко обвинил Запад в прямом финансировании белорусских протестов

19.08.2020, Москва, Елена Острякова

Западные государства напрямую финансируют протесты оппозиции в Белоруссии.

Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании совета безопасности страны с участием руководителей областей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается финансирование уличных акций и беспорядков. Западные государства, уже не скрываясь, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают, потому что очень много средств поступает наличными. Мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», – подчеркнул белорусский президент.

Он посоветовал западным руководителям не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, а сконцентрироваться на решении своих проблем.

«Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры, а в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы они это услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИДов, то ли руководителей ЕС. Эти заседаловки проводятся в разных форматах. Я бы им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США.

Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы. Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее. А после этих вопросов можно было поставить шестым или седьмым пунктом по Белоруссии. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу, но они этого не видят», – сказал Лукашенко.