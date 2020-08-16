Лукашенко обвиняет в своих проблемах Украину. Путину предлагают обратиться к Белоруссии

16.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал прибалтийские страны и Украину за попытку поддержать белорусскую оппозицию.

Об этом он заявил в субботу в Центре стратегического управления Министерства обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководители Литвы, Латвии, Польши и, к сожалению, зазвучали голоса из Украины, предложили властям Белоруссии некое посредничество. Когда я это услышал, я долго думал: посредничество между кем и кем? Говорят, властям Белоруссии предложили. Ну, наверное, нам. То есть мы будем выступать как одна из сторон. Про вторую сторону не говорят. Про вторую сторону не говорят. Они там создали то ли комитет спасения, то ли правительство в изгнании для Белоруссии. Слушайте, но у нас есть нормальное правительство, созданное по конституции. Нам не надо никакие правительства, никакие посредники. Управлять страной правительство, созданное за рубежом, не будет никогда. Неужели вы историю не изучали.

Предлагают мирным путем передать власть. Кому? Науседе (президент Литвы, – ред.)? Не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», – сказал Лукашенко.

Он также пригрозил оппозиции, которая пытается влиять на белорусских силовиков.

«В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве. Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они – те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти. Утихомиртесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям», – сказал Лукашенко.

Политолог Сергей Михеев считает, что, как в свое время Виктор Янукович, белорусский президент, избрав «многовекторность», собственными руками взрастил критикуемых ныне майданщиков.

«Лукашенко пошел на сговор с определенными людьми в своем окружении, которые стали ему впаривать антироссийскую тему и поиска поддержки на Западе. Это говорит о том, что он потерял политическое чутье… Именно белорусские власти с этими людьми, которые сейчас на площади, заигрывали много лет. Они создавали условия, чтобы эти организации могли работать. Они создавали условия, чтобы эти организации поддерживали отношения с поляками. Они создавали условия для белорусских националистов. Ровно по украинскому сценарию!

А когда случилась история с задержанием наших ЧОПовцев, он сам радикализовал ситуацию, подвесив себя в воздухе. Никаких симпатий у тех «активистов», что он распустил за эти годы, он не приобрел. А вот у значительного количества большинства, которое хорошо относится к связям с Россией, он тоже потерял авторитет», – сказал Михеев в интервью шоу Владимира Соловьева.

Эксперт полагает, что «Лукашенко еще не понял всей серьезности ситуации».

Михеев считает, что Владимир Путин мог бы «через голову Лукашенко» выступить с обращением к жителям Белоруссии и предложить более тесную интеграцию – разъяснить им, что митинги прозападной оппозиции имеют конечной целью не улучшение жизни населения, а создание еще одного антироссийского государства на границах РФ.

«Их ведут через эту борьбу за якобы свободные выборы к разрыву с Россией», – сказал Михеев.