Не надо орать и ползать на коленях — Лукашенко объяснил, как говорить с Россией

07.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинструктировал сегодня руководство нефтеперерабатывающего завода «Нафтан», как вести переговоры с Россией о компенсациях за имевшие место в конце апреля поставки россиянами некачественной нефти, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Ты коммерсант, руководитель предприятия. Для тебя должен быть максимальный эффект и за счет производства, и за счет компенсаций ущерба, который ты понес. Не надо орать, наступать, но свои интересы надо блюсти. Ползать на коленях не надо — надо садиться по-деловому решать», – сказал Лукашенко.

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По словам Лукашенко, Россия хочет занизить сумму ущерба для Белоруссии, в то время как западным потребителям готова заплатить значительные суммы.

«Некоторые компании до 800 млн долларов предъявляют России ущерб. Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: белорусы ничего не потеряли. Как так. Почему они им платят 800 млн, а нам 20», – сказал Лукашенко.

В белорусских СМИ сумма ущерба, которую должна возместить Россия, оценивалась в 450 млн долларов. Однако в Москве на эти претензии ответили на эти претензии неожиданно, припомним историю 2010-2012 года, когда Белоруссия занималась реэкспортом нефтепродуктов под видом растворителей и разбавителей. За три года импорт российских нефтепродуктов в страну вырос почти в 10 раз . Потери от «белорусской схемы» московские эксперты оценили в 2 млрд дол. И этот ущерб России до сих пор не возмещен.

19 апреля «Белнефтехим» заявил о загрязнении нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями. Российская «Транснефть» сразу же признала проблему. Чистая нефть начала поступать в Белоруссию уже в начале мая.