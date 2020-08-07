07.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лукашенко объявил белорусам, что готов воевать и убивать


Лукашенко не сказал ничего особенно нового, говоря о необходимости вооруженного сопротивления ВСУ в Крыму весной 2014 года. Просто, он дал понять белорусским избирателям, что настроен решительно и готов отдать приказ начать военные действия против России.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Лукашенко в своем интервью не озвучил каких-либо совсем уж новых месседжей. Похоже, что с помощью интервью Гордону Лукашенко решил во-первых, показать, что готов к общению с неформальными медиаресурсами, к числу которых относится блогер Гордон. И, поскольку это украинский журналист, то, естественно, украинская тематика в беседе присутствовала в большом количестве.

Во-вторых, Лукашенко с помощью этого интервью транслировал гражданам Белоруссии предвыборное позиционирование себя как руководителя Белоруссии, который готов защищать ее любым способом.

И упоминание Крыма, и слова о том, что его отдали просто так, на самом деле является метафорой – «мы будем стрелять, если что». Лукашенко с помощью иностранного журналиста сказал белорусам, что его оценки происходившего в Украине отличаются от официальных российских и что он очень решительно настроен защищать территорию Белоруссии и свою власть на этих выборах», – сказал политолог.

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