Лукашенко объявил дату референдума по окончательному закреплению собственной власти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил сегодня своим указом дату референдума по внесению изменений в конституцию страны. Он состоится 27 февраля.

На референдум будет вынесен один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

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Решение, принятое на референдуме по новой конституции, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Изменения и дополнения, которые выносятся на конституционный референдум, опубликованы в президентском указе.

В частности, предлагается, чтобы действующий на дату вступления в силу новой конституции президент Белоруссии мог одновременно являться главой государства и председателем Всебелорусского народного собрания – нового органа власти, который по замыслу авторов изменений должен сдерживать и контролировать главу государства.

Это значит, что Александр Лукашенко сохранит всю полноту власти в стране до конца своего нынешнего президентского срока – 2025 года. Он уже делал заявления о том, что внеочередных выборов не будет. Также Батька держит открытой опцию дальнейшего своего переизбрания. Такой вариант созрел после событий в Казахстане, где рассыпалась в прах модель транзита, под которую в Белоруссии выстраивали свою конституционную реформу.

Однако беглая белорусская оппозиция упорно верит в президентские выборы и считает, что своей приемницей Лукашенко выбрал спикера высшей палаты белорусского парламента Наталью Качанову.

«Выдвижение Кочановой планировалось ещё в мае 2020 года. В марте 2020 года к ней приезжала Валентина Матвиенко. Изучала, подходит или нет», – написал в своем телеграм-канале живущий в Польше белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Эти проблемы не заботят самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светлану Тихановской. Озабоченная отработкой своего содержания, выплачиваемого в Вильнюсе, она выступила с очередной бессмысленной инициативой.

Беглые белорусские оппозицинеры составили совместное обращение к ЕС, США, Великобритании и в ОБСЕ, в котором они предлагают адресатам выступить с официальными заявлениями о «непризнании за Лукашенко права на проведение референдума» и ввести очередные санкции.

Ранее Тихановская призывала сорвать референдум своих сторонников, оставшихся в Белоруссии, но сейчас она об этом даже не вспоминает. Видимо эта инициатива «лидера», как и все предыдущие, с треском провалилась.