Лукашенко объявил пандемию мировым заговором с целью уничтожить самостийную Белоруссию

21.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не вводил карантин в связи с пандемией коронавируса, чтобы не дать уничтожить страну.

Об этом он заявил в субботу, выступая перед жителями деревни Борки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль. Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Он высказал уверенность в том, что «фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят».

«Я никогда не думал, что в Белоруссии могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну. Нет чего-то опасного и страшного на сегодняшний день, какой-то катастрофы, в том числе в сознании людей, но нам постоянно это подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку. Я хочу, чтобы вы понимали меня, оценивая мои действия и поступки», – сказал Лукашенко.