Лукашенко объявил себя соавтором операции ОДКБ в Казахстане

15.01.2022  20:53 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Казахстан, ОДКБ, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил сегодня военный аэродром и поприветствовал военных, принимавших участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.


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В своем выступлении он раскрыл некоторые детали планирования операции, которая «в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановления конституционного порядка».

«Вам белорусам и россиянам я скажу больше без хвастовства. Вся эта операция вплоть до деталей была разработана двумя президентами России и Белоруссии в течение одного часа. Был намечен замысел, и министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов. И уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», – рассказал Лукашенко.

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