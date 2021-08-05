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05.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
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Лукашенко объявил украинское руководство угрозой для Белоруссии

Новости УкраиныУкраина стала новой дополнительной угрозой для Белоруссии в контексте политики НАТО. Об этом президент...

Украина стала новой дополнительной угрозой для Белоруссии в контексте политики НАТО.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с силовиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения на позицию братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию на конфронтацию. Мы не говорим, куда они идут: на запад, на восток, на юг, – это их дело. Но в основе их политики лежит конфронтация. Для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее», – сказал Лукашенко.

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