Лукашенко объявил ультиматум России

10.01.2019, Минск, Михаил Рябов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает «глупым вопросом» объединение с Россией, а если Москва не компенсирует Минску потери от прекращения льготных поставок нефти, РФ рискует потерять «единственного союзника на западном направлении».

Об этом глава государства сказал на совещании в Минске.

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«Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с Церковью в Украине об автокефалии нашей Церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе…

Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении», – сказал Лукашенко.

Он утверждает, что в свое время именно Москва сорвала выполнение Союзного договора.

«Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил президенту России, он сказал: «Да, так и было». Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти…

И это не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому, что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы – нет союза», – отрезал глава Белоруссии.

«Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет», – добавил он.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», – сказал Лукашенко, подразумевая под последствиями то ли негативную реакцию Запада на усиление русского государства, то ли угрозу противодействия белорусских самостийников.

Он также вновь потребовал от Москвы компенсации за отмену льготных поставок энергоносителей.

«В России кое-кто говорит: «У нас нет обязательств по компенсации. Нигде это в союзных договорах не прописано». На что я задаю прямой вопрос: «Так что, мы, подписывая эти договоры (о Союзном государстве, ЕАЭС), рассчитывали на постоянное ухудшение экономической ситуации в связи с некими внутренними действиями Российской Федерации?». Нет. Мы рассчитывали на лучшее», – сказал Лукашенко.

При этом он пригрозил начать закупку нефти не у России, а других стран.

«Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны – с латышами договориться и закупать эту нефть «, – сказал Лукашенко, добавив, что для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам.

«Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», – заключил руководитель Белоруссии.