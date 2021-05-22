Лукашенко обязан стать сговорчивее – кроме России никто не поможет

22.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Белорусской экономике может помочь только Российская Федерация – ни одна другая страна или международный финансовый институт не будет сотрудничать с нынешним режимом.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил белорусский оппозиционный политолог Валерий Карбалевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Запад окончательно отказал Белоруссии в поддержке из-за политики президента Александра Лукашенко, который любой ценой пытается удержаться у власти.

«Ради удержания власти белорусский режим бьет по экономике. Плюс, экономические санкции, которые вводят США и Европейский союз. То есть, цена удержания власти с каждым месяцем становится все серьезнее. В Белоруссии серьезная проблема выплаты внешних долгов. Обычно власти как решали эту проблему? Брали новые кредиты, чтобы возвращать старые. Сейчас, поскольку конфликт с Западом, то заблокирована возможность сотрудничества с международными финансовыми организациями. И фактически единственная страна, которая может дать кредит, – это Россия, что дает России в руки серьезные рычаги влияния», – заявил Карбалевич.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно уклонялся от интеграции с Россией, предусмотренной Союзным договором. Минск, числясь союзником РФ, также отказывается признавать воссоединение России с Крымом.