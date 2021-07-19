19.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля, Украина
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«Лукашенко очень зол» – в белорусских магазинах с полок пропадают украинские товары

Новости УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко уже не скрывает своё крайнее раздражение по отношению к Украине....

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не скрывает своё крайнее раздражение по отношению к Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свою крайнюю форму раздражения ситуацией с Украиной Лукашенко демонстрировал, а это очень важный вербальный сигнал, когда называл Украину «нашей южной республикой» (на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным – прим.).

Для жителя Украины сложно воспринимать свою страну как «южную» республику. Но, тем не менее, понятно. У нас же тоже есть эвфемизм «северный сосед», в отношении России. А «южная республика» в отношении Украины – это впервые, чтобы не называть», – сказал он.

Кроме того, Дмитрий Джангиров рассказал, что, судя по всему, Белоруссия начинает отказываться от импорта украинской продукции.



«Белорусские друзья могут это подтвердить или опровергнуть, но мне знакомые говорят, что в белорусских магазинах, в частности, в Гомеле, пропала украинская продукция – наш «Чумак», «Верес», «Рошен», и чего ещё было много.

Вполне возможно, что Белоруссия отказывается от украинской продукции», – резюмировал эксперт.

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