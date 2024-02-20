Лукашенко огласил «разведданные», оправдывающие неучастие Белоруссии в СВО

Елена Острякова.  
20.02.2024 18:48
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что располагает записью с закрытого «совещания руководителей-«ястребов» высокого уровня».

Об этом он заявил сегодня на расширенном совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что располагает записью с закрытого «совещания руководителей-«ястребов» высокого уровня»....

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Белорусский президент процитировал начальника генерального штаба одной из ведущих стран-членов НАТО, который якобы сказал: «Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Беларуси и А.Лукашенко. Эта возможность все еще открыта».

«За этими словесными играми стоит желание наконец удовлетворить свои застарелые территориальные амбиции. Я говорил об этом, но повторю еще раз, цитируя. Они в Европе считают, что (дословно) «по итогам этой войны должны произойти территориальные изменения. Польша имеет законные права на часть современной Беларуси. А демократическая Беларусь в качестве компенсации должна получить часть территории побежденной России. Вот и вся стратегия», – сказал Лукашенко.

Таким образом, считает он, реализуется стратегия Запада – «нанести глобальное поражение Беларуси и России, и потом разобраться и с территориями, и прочим».

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