Лукашенко ограбил банк «Газпрома» на 3 млрд долларов

15.06.2020, Москва, Елена Острякова

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке» вовсе не для того, чтобы ослабить позиции в президентской гонке бывшего руководителя этого банка Виктора Бабарико. Главная цель – контроль над платежами за газ на фоне очередного спора за цены.

Об этом в своем блоге написал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Банк пока не национализирован, но уже сейчас Минск получил возможность распоряжаться чужими деньгами. К примеру, учитывая, что через банк идут расчеты за поставленный российский газ, белорусская сторона имеет возможность вообще прекратить эти платежи.

Кроме того, нет никаких сомнений в том, что белорусское руководство оперативно распорядится доставшимся ему доступом к финансовым ресурсам банка – 3 млрд. долларов США, принадлежащих российской корпорации и частично России. Нет сомнений, что на наступающей неделе буквально за считанные дни и часы банк будет обескровлен, а финансовые ресурсы перекачены в руки А. Лукашенко», – написал Суздальцев.

Напомним, что «Газпром» отказал Белоруссии в скидках на газ в этом году, а цены на следующий год согласился обсуждать только после выплаты долга в 166 млн долларов. В Минске наличие такого долга отрицают.

«В Минске откровенно мечтают, что, взяв на абордаж банк Газпрома, смогут продавить снижение цены на российский газ в 2020 и 2021 году, что должно обязательно вернуть А. Лукашенко лавры «победителя Москвы». Следом быстрый рост рейтинга и безусловно, победа на выборах 9 августа», – пишет Суздальцев.

12 июня стало известно, что Нацбанк Белоруссии решил заменить менеджеров «Белгазпромбанка», основными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк».

Днем ранее около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели обыск в головном офисе «Белгазпромбанка». Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 15 сотрудников банка, в том числе топ-менеджмент, задержаны.