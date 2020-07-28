Лукашенко оказался активным разносчиком коронавируса

28.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом.

Такое заявление он сделал сегодня на встрече с личным составом бригады спецназа в Уручье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое удивительное, вы встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение врачи сделали. Бессимптомно. Как я и говорил, 97% населения переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту», – радуется Лукашенко.

На всякий случай он подчеркнул, что хриплый голос у него исключительно потому, что приходится много говорить.

Скольких человек он мог заразить, не удалившись на самоизоляцию, глава Белоруссии уточнять не стал. Кроме того, в маске его никто ни разу не видел.