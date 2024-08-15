Лукашенко: Они все красные кнопки уже понажимали – нам с Путиным осталось нажать самую красную

У России и Белоруссии нет моральных причин не применять ядерное оружие по Западу.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу ядерного оружия. Уже все вокруг красные кнопки все понажимали по периметру России и Белоруссии. Осталось только саму красную нажать. Поэтому в моральном отношении нам с Путиным принимать такое решение… Даже уже и неудобно об этом говорить.

Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им сказал, мы не собираемся его применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу, она же граница нашего союзного государства. Россия по нашему договору вводит свои подразделения, они определены, в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия», – сказал Лукашенко.