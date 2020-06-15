Лукашенко опасается российского входа в политику

15.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует прозападную оппозицию для торговли с Западом, а пророссийскую – уничтожает.

Об этом в своем телеграм-канале написал живущий в Киеве белорусский политолог Игорь Тышкевчи, комментируя атаку официального Минска на «Белгазпромбанк», бывший руководитель которого Виктор Бабарико баллотируется в президенты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, реализуется старая схема проявления «любви к русским» – «любить» РФ в Беларуси может только один человек. Он показывает, как и каким образом. Остальные или делают так же, или идут сидеть.

Власть серьёзно опасается российского входа в политику.

А что бывает в таком случае, можно вспомнить по фамилиям Рахманько, Маринича, Коноплёва и других, чьи связи с политиками из РФ были намного менее пугающими. Точнее, вспомнить стоит не сами фамилии, а структуры этих людей (общественные, политические).

Если с «прозападной» оппозицией можно играть в торговлю головами – посадил, поторговались с ЕС – выпустил, то с условно «пророссийской» шло зачищение поля, даже если ростки (связи) выглядели смехотворными», – написал Тышкевич.

Напомним, что Виктор Рахманько был начальником Белорусской железной дороги в 1998-2001 годах. Затем был приговорен к 2 годам лишения свободы. Практически сразу же после освобождения Виктор Рахманько переехал в Россию, где и на сегодняшний день работает в ОАО «Газпром».

Михаил Маринич с 1994 года по 1998-й занимал пост министра внешних экономических связей Белоруссии. В конце 2004 года Маринич был арестован и осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Его признали виновным в завладении оргтехникой, которая была безвозмездно передана посольством США во временное пользование ассоциации «Деловая инициатива». «Международная амнистия» признала Михаила Маринича узником совести.

Владимир Коноплев – спикер парламента в 2004-2007 годах. В ноябре 2013 года провел две недели под арестом, а затем в июне 2014 года был осужден за недонесение об особо тяжком преступлении.