Лукашенко опроверг аресты в связи с пророссийским заговором

12.05.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения СМИ о том, что арестованный по подозрению в коррупции заместитель государственного секретаря Совета безопасности РБ Андрей Втюрин являлся близким ему человеком, а заодно и развеял нехорошие слухи вокруг своего сына Виктора.

«Близких ко мне людей вы видели 9 мая. Это три человека, которые стояли у меня за спиной. Это самые близкие и родные мне люди, за которых я отвечаю головой. Я отвечаю и за госслужащих. Это тоже мои «дети», но не близкие», – сказал Лукашенко.

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На торжественной церемонии в часть Дня Победы за спиной у Лукашенко стояли трое его сыновей: Виктор, Николай и Дмитрий.

В последние недели в Интернете распространяются слухи о том, что в Белоруссии был раскрыт заговор силовиков против президента, к которому причастен сын Лукашенко Виктор.

Что касается Втюрина, то, по словам главы государства, подозрения на его счет возникли еще в 2014 году, когда он был переведен с должности начальника президентской службы безопасности.

«Если бы он был у меня вне подозрений, он бы до сих пор работал у меня начальником службы безопасности. Уже тогда к нему были вопросы. Ему был предоставлен шанс — должность заместителя госсекретаря. Об этой должности любой может только мечтать. Он пошел туда работать и сразу же попал в поле зрения спецслужб. Он нарушил закон. Его взяли с поличным. 150 тыс долларов в очередной раз россияне ему передали», – сказал Лукашенко.

Он также решительно опроверг взаимосвязь между арестом Втюрина и отзывом из Минска посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича.

«Я недавно прочел, что с Мишей Бабичем связали это. Это было за год. Говорят, что он чуть ли не агентом был посла России. Если бы кто-то стал агентом иностранного посла, мы бы уже через сутки знали об этом. Это была обычная борьба с коррупцией», – сказал Лукашенко.