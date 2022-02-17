Лукашенко опроверг слова Макея о полном выводе войск РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские войска могут остаться в Белоруссии после окончания учений «Союзная решимость».

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения полигона «Осиповичский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Что касается вывода войск. Завтра мы с президентом России, поскольку мы все это затеяли – учения идут не только в Беларуси, но и РФ – как мы примем решение, так и будет. Что тут неожиданного? Примем решение – выведем за сутки. Примем решение – будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться», – сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что США и НАТО усилил военную активность в Восточной Европе.

«Параллельно американцы в Польшу перебрасывают тысячи своих военнослужащих за тысячи километров. Они спрашивают разрешения у нас у россиян? Нет. Почему мы у кого-то должны спрашивать. Войска Белоруссии и России будут стоять, сколько нам надо для того, чтобы защитить нашу территорию и показать всем, что мы к этой защите готовы», – сказал Лукашенко.

Тем самым он опроверг слова министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, который вчера завил журналистам, что «ни одного военнослужащего РФ, ни одной единицы техники не останется на территории Беларуси после проведения учений с Россией».