Лукашенко опять назвал Великую Отечественную «чужой войной»

Александр Лукашенко вновь назвал Великую Отечественную войну чужой для Белоруссии.

Об этом президент заявил в интервью китайским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – очень миролюбивые люди. Мы знаем, что такое война, мы в последней войне потеряли треть своего населения. В чужой фактически войне.

Так получалось, что Наполеон в Россию шел через нас туда и обратно, уничтожил Беларусь.

Первая мировая война – театр военных действий был здесь, Вторая мировая война, для нас – Великая Отечественная война – театр военных действий, в основном, в Белоруссии.

Мы не хотим никакой войны, тем более, украинцы, народ украинский – это не чужие нам люди, это родные нам люди», – заявил Лукашенко.