Лукашенко опять обиделся на Россию

17.05.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссии сегодня сложно работать на традиционном для нее российском рынке сельхозпродукции, заявил президент Александр Лукашенко.

«На наших традиционных рынках, вы видите, очень сложно сегодня работать. Тем более, Россия себя таким образом ведет – непонятным. Даже планы выработали с ними – балансы поставок молока, мяса. Мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения», – сказал Лукашенко.

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Он предложил притормозить темпы развития животноводства в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уже так подумываю — время покажет — может, нам не стоит форсировать увеличение мяса и молока. Потому что не так просто его и продать. Говядину нам придется держать, потому что ее потом не нарастишь быстро. А если будет спрос на свинину и птицу, мы сможем быстро нарастить», – сказал Лукашенко.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявлял, что у Лукашенко есть год для изменения ситуации, в которой Минск отказывается выполнять пункты подписанного ранее Союзного договора с Россией.

«Лукашенко, насколько я знаю, взял год, чтобы закончить интеграционные процессы… Будем смотреть, будет выполнять Лукашенко свои обязательства, или нет… Все-таки лучше, чтобы мы единое государство с Белоруссией развернули, установили и подняли его статус до союзного, как был Советский Союз, мирным путем… Другая альтернатива – это жесткий сценарий, типа как на Украине, и, конечно, это плохой вариант. Понятно, что восстановление Отечества важнее любых вариантов, как, например, в 41-45 году, но, тем не менее, это был бы плохой вариант», – сказал Федоров.

Лукашенко ранее заявлял, что выступает против вхождения Белоруссии в состав РФ.

«Не хочется, особенно для детей, особенно, когда уже мы и вы почувствовали, что такое суверенитет и независимое государство… Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России? Я на это никогда не пойду», – заявил Лукашенко.