Лукашенко опять выручает: Украина экстренно обратилась к Белоруссии о помощи

04.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях.

Об этом сообщил сегодня телеканал «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Объем поставок составит 500 мегаватт. 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии. На Запорожской станции вдобавок произошел сильный пожар, срок ввода в строй энергоблоков может быть перенесен.

В мае 2020 года Украина обещала Литве присоединиться к ее бойкоту Белорусской АЭС и не закупать электричество у северного соседа. В ноябре министр энергетики Украины Ольга Буславец провела совещание с представителями энергетической отрасли страны и заявила, что в 2021 году Украина не будет торговать электричеством с Минском — ни экспортировать, ни импортировать. Но не так сталося, як гадалося.

Уже 16 декабря Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРКЭУ) сняла ограничения на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Этим поспешили воспользоваться компании Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. По запросу Украины Белоруссия поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт⋅ч электроэнергии.

Украинский экономист Алексей Кущ прогнозирует, что из-за плачевного состояния украинской энергетики белорусские поставки будут только нарастать.

«Сегодня мы получаем ток из первого энергоблока новой Белорусской атомной станции. При этом своя «атомка» загнана как лошадь, которую попеременно стегали несколько «наездников». В 2030-м большинство атомных энергоблоков страны почти исчерпают свой ресурс… Мы смеемся над новыми проектами атомных реакторов, считая их «экономически нецелесообразными», но при этом покупаем у критикуемых стран дешевую атомную электроэнергию», – сказал Кущ.

При этом бывший глава СБУ и Валентин Наливайченко и скандальный нардеп Алексей Гончаренко заявили, что им пришлось краснеть и оправдываться перед «друзьями из Литвы».

Но и с самой Литвой не все в порядке. Инициатор бойкота БелАЭС продолжает получать электроэнергию из Белоруссии, только героически – в обход. Как выяснилось, 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС (в месяц это 11 млн евро).

Белорусское минэнерго опровергло эту информацию, указывая, что переток между странами нулевой. Однако эксперты обращают внимание на то, что в ноябре, сразу после объявления «бойкота БелАЭС», Латвия начала поставки электричества из Псковской области, где нет никаких электростанций. Нетрудно догадаться, что электроэнергия поступает в Псков с БелАЭС.

«В принципе, выбора-то у них и нет, потому что можно принимать различные заявления, можно принимать громкие решения, грозить пальцем, но, пока есть единая система, то есть, притоки, они будут, это раз. И, второе, что вторая часть идет через Латвийскую энергетическую биржу. То есть, электроэнергия покупается на бирже, а дальше с биржи она поступает куда угодно», – прокомментировал ситуацию бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич.

Он также признает, что украинские олигархи заинтересованы в дешевом белорусском электричестве.

«Крупные потребители и те же самые металлурги, скорее всего, покупать ее будут. Будут покупать и структуры Ритана Ахметова, который свою энергию продает в Европу: ему выгоднее на свои предприятия закупить более дешевую белорусскую. С другой стороны – компании Пинчука и, возможно, частично компании Коломойского», – сказал Тышкевич.

При этом «патриотичный» белорусский беженец надеется, что монополию его родной стран перебьет Польша, которая намерена построить 6 энергоблоков АЭС к 2040 году. И заметим, тут Литва почему-то не возмущается. Но первая станция планируется к постройке только в 2033 году, а до этого времени гордым прибалтам придется покупать энергию у «последней диктатуры Европы».

Напомним, что позиция Литвы объясняется вовсе не декларируемыми экологическими, а сугубо экономическими мотивами. Еще в 2016 году эта прибалтийская республика собиралась строить свою Висагинскую АЭС вместо советской Игналинской АЭС, которую литовские власти остановили в 2009 году по требованию Евросоюза. Однако американские инвесторы обещанных средств на строительство так и не дали. Кроме того Литва вложила немалые деньги в завод по сжижению газа в Клайпеде.

Белорусская АЭС строилась 7 лет. Это первая АЭС поколения «3+», сооруженная по российским технологиям за пределами России. Первый реактор вырабатывает 18 млрд киловатт часов. Это 20% от общей потребности Белоруссии. Россия выделила кредит в размере $10 млрд, который покрывает 90% стоимости контракта на возведение станции. Недавно условия кредита были смягчены.