Лукашенко остановил нефтепровод «Дружба» и реанимировал на три дня мертвую украинскую трубу

09.09.2021 22:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Концерн «Белнефтехим» приостановил сегодня прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» из-за приема азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса–Броды, которая простаивала с 2014 года.

Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Простой «Дружбы» продлится до 13 сентября. В «Белнефтехиме» уверяют, что никакого ущерба интересам России это не нанесет.

Это отголосок нефтяной войны, которую затеял президент Белоруссии Александр Лукашенко в прошлом году. Тогда «Белнефтехим» заключил контракт с азербайджанской государственной компаний SOCAR Trading на поставку через порты Одессы.

Это не самый невыгодный контракт, заключенный Белоруссией сгоряча в те дни. Только за поставки 160 тыс тонн из Норвегии Белоруссия переплатила 130 долларов на каждой тонне.

«Учитывая, что это произошло накануне встречи президентов России и Беларуси, в медиа появились предположения, что это некий “сигнал”. На сигнал это тянет слабо: обязательства по транзитным контрактам, естественно, придется выполнять и играть на этом смысла нет. Контракты с Азербайджаном “старые”, и пока не попали под санкции США. Проще выполнить. Есть мнение, что сохраняется надежда перерабатывать часть этой нефти на белорусских НПЗ, попавших под санкции, которые могут вызвать проблемы со снабжением нефтью. И одновременно показать, что варианты у Минска по закупкам нефти еще есть. Хотя варианты пока туманные. Ведь Украина как транзитер нефти и покупатель нефтепродуктов полностью зависима от санкций США. Поэтому кейс, во всяком случае пока, не ключевой», – написал в своем телеграм-канале координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин.

Примечательно, что и азербайджанские поставки в Белоруссию, и трубопровод, по которому пойдет эта нефть, являются символом бесперспективности борьбы за энергонезависимость от России. Строительство «Одесса-Броды» был инициировано Викторм Ющенко в бытность его премьер-министром. Ожидалось, что по трубе пойдет конкурентная российской каспийская нефть, но этого не случилось. В итоге даже техническую нефть откачал и присвоил рачительный олигарх Игорь Коломойский.