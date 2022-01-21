Лукашенко от имени Союзного государства пригрозил «ломануть» Украине

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил сегодня военный аэродром в Лунинецком районе Брестской области, находящий недалеко от границы с Украиной.

Выступая перед офицерами, он призвал их быть готовыми к войне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сегодня происходит здесь, на юге и вдоль наших границ, мы хорошо видим. Мы хорошо представляем, как на это ответить. Это сегодня. Нам надо спрогнозировать ситуацию на будущее – что будет завтра и послезавтра. Поговорка «Хочешь мира – готовься к воне» мудрая, жестокая, но мужская. Мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох, и чтобы в нужный момент мы могли ответить. Я абсолютно убежден, что вы, люди в погонах, знаете, что надо делать, чтобы защитить нашу землю», – сказал Лукашенко.

Позже перед журналистами он высказался «как председатель Высшего государственного совета союза Белоруссии и России».

«Ни мы, ни русские не хотим войны, но мы выстраиваем свою безопасность, чтобы оборонять наши рубежи. Кто бы мог представить, что нам придется выстраивать оборону от родных нам людей. Не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах… Мы войны не хотим, но если нас будут не просто постоянно дергать, как они это сейчас делают, а разворачивать против нас армии, запугивать и ставить на грань выживания разными рода санкциями, да еще и угрожать нам, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Не надо с нами связываться. Нас невозможно победить. И по духу, и от территории – от Бреста до Владивостока», – заключил Лукашенко.