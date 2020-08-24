Лукашенко отбил поклон Зеленскому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление своему коллеге Владимиру Зеленскому с Днем независимости Украины.
Официальный сайт белорусского президента приводит довольно сухую цитату из послания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира», – говорится в поздравлении.
Телеграм-канал «Пул Первого» Лукашенко приводит более обширную цитату:
«Подтверждаю заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развития конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне».
Отношения двух президентов в последнее время испортились. В начале августа Лукашенко издевательски доброжелательно отозвался о Зеленском в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону. Он сказал, что «Володя хороший», но не подходит для работы президентом и может подать в отставку до конца каденции.
В свою очередь Зеленский до сих пор не поздравил Лукашенко с переизбранием. Более того, в интервью «Евроньюс» заявил, что на месте белорусского коллеги назначил бы повторные выборы, чтобы доказать чистоту своей победы. После этого белорусский и украинский МИДы обменялись едкими заявлениями.
Российский телеведущий Владимир Соловьев съязвил по поводу высоких отношений двух «братских» президентов.
«Ну-ну. А вот Зеленский не поздравил Лукашенко с победой на выборах и не признал их, так сейчас украинский президент принимает поздравления от “частного гражданина Лукашенко” или от “избранного президента Лукашенко”?», – написал Соловьев в своем телеграм-канале.
Помимо Зеленского Лукашенко направил поздравления второму президенту Украины Леониду Кучме.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.