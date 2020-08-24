24.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко отбил поклон Зеленскому


Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление своему коллеге Владимиру Зеленскому с Днем независимости Украины.

Официальный сайт белорусского президента приводит довольно сухую цитату из послания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира», – говорится в поздравлении.

Телеграм-канал «Пул Первого» Лукашенко приводит более обширную цитату:

«Подтверждаю заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развития конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне».

Отношения двух президентов в последнее время испортились. В начале августа Лукашенко издевательски доброжелательно отозвался о Зеленском в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону. Он сказал, что «Володя хороший», но не подходит для работы президентом и может подать в отставку до конца каденции.

В свою очередь Зеленский до сих пор не поздравил Лукашенко с переизбранием. Более того, в интервью «Евроньюс» заявил, что на месте белорусского коллеги назначил бы повторные выборы, чтобы доказать чистоту своей победы. После этого белорусский и украинский МИДы обменялись едкими заявлениями.

Российский телеведущий Владимир Соловьев съязвил по поводу высоких отношений двух «братских» президентов.

«Ну-ну. А вот Зеленский не поздравил Лукашенко с победой на выборах и не признал их, так сейчас украинский президент принимает поздравления от “частного гражданина Лукашенко” или от “избранного президента Лукашенко”?», – написал Соловьев в своем телеграм-канале.

Помимо Зеленского Лукашенко направил поздравления второму президенту Украины Леониду Кучме.

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