Лукашенко отчитал Макрона как мальчишку

27.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который заявил, что Лукашенко «должен уйти».

Его слова приводит информагентство БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением…», – сказал Лукашенко.

Он протроллил Францию, предложив Минск в качестве «универсальной площадки» для переговоров власти и оппозиции.

«Как опытный политик – незрелому – хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало», – сказал Лукашенко.

Накануне Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что власть в Белоруссии не может принять «логику демократии», восхитился «мужеством протестующих» и посоветовал Лукашенко уйти в отставку.