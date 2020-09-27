27.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Франция
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Лукашенко отчитал Макрона как мальчишку


Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону,  который заявил, что Лукашенко «должен уйти».

Его слова приводит информагентство БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением…», – сказал Лукашенко.

Он протроллил Францию, предложив Минск в качестве «универсальной площадки» для переговоров власти и оппозиции.

«Как опытный политик – незрелому – хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало», – сказал Лукашенко.

Накануне Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что власть в Белоруссии не может принять «логику демократии», восхитился «мужеством протестующих» и посоветовал Лукашенко уйти в отставку.


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