Лукашенко отчитал подчиненных за то, что в России плохо продаются белорусские трактора и холодильники

Елена Острякова.  
09.04.2024 20:29
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля


Белоруссия теряет российский потребительский рынок.

Об этом сегодня на совещании по развитию промышленности заявил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия теряет российский потребительский рынок. Об этом сегодня на совещании по развитию промышленности заявил...

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«Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, мы теряем там позиции по традиционным белорусским товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качество и надежность. Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам – как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо. Но почему по качеству?», – спросил Лукашенко подчиненных.

По его данным, экспорт белорусских тракторов снизился на 18%.

«Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальной за последнее десятилетие – 10,5%. Грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников и морозильников, еще вчера востребованных, сократились почти в 2 раза», – сказал Лукашенко.

Как следствие, не предприятиях – систематические простои, вынужденные отпуска, а «склады трещат от готовой продукции». Складские запасы уже выросли на 23%. В частности, на складах Минского тракторного завода хранится 6,5 тыс единиц техники.

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