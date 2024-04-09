Лукашенко отчитал подчиненных за то, что в России плохо продаются белорусские трактора и холодильники
Белоруссия теряет российский потребительский рынок.
Об этом сегодня на совещании по развитию промышленности заявил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, мы теряем там позиции по традиционным белорусским товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качество и надежность. Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам – как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо. Но почему по качеству?», – спросил Лукашенко подчиненных.
По его данным, экспорт белорусских тракторов снизился на 18%.
«Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальной за последнее десятилетие – 10,5%. Грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников и морозильников, еще вчера востребованных, сократились почти в 2 раза», – сказал Лукашенко.
Как следствие, не предприятиях – систематические простои, вынужденные отпуска, а «склады трещат от готовой продукции». Складские запасы уже выросли на 23%. В частности, на складах Минского тракторного завода хранится 6,5 тыс единиц техники.
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