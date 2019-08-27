27.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Польша
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Лукашенко отказался ехать в Польшу без Путина – Rzeczpospolita

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не воспользуется приглашением президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на хорошо информированный источник в Минске.

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По информации издания, Лукашенко отказался приехать потому, что Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина. Не поедут в Варшаву ни премьер-министр Белоруссии, ни глава МИД. Страну будет представлять белорусский посол в Польше.

Ранее что президент РБ Александр Лукашенко получил приглашения в Брюссель на саммит ЕС по Восточному партнерству и на годовщину начала Второй Мировой войны в Польшу, куда специально не позвали президента РФ Владимира Путина.

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