Лукашенко отказался от «Буревестников» и «Посейдонов»

Белоруссия не претендует на размещение на своей территории новых российских стратегических систем с ядерными двигателями «Буревестник» и «Посейдон» – за отсутствием огромных воздушных пространств и океанских просторов.

Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на совещании правительства по «Программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы», – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня у нас хорошие отношения с Россией, с братским государством. «Орешник», ядерные вооружения… «Буревестник» и «Посейдон» нам не нужны. Потому что «Буревестник» летает сутками. Можно запустить из Владивостока, он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую. Или «Посейдон»… У нас моря нет. Да, россияне помогали и будут помогать в силу той политики, которую мы проводим в отношении России. Но основные вооружения нам нужно иметь свои», – сказал Лукашенко.

Он считает, что Белоруссии нужно наладить свое производство автоматов, пулеметов, пистолетов и патронов к ним. При этом выдавать места дислокации российского тактического ядерного оружия и установок «Орешник» Лукашенко отказался.

«Зачем нам показывать ядерное оружие? Завтра я могу завезти телевизионщиков и они снимут это ядерное оружие там, где оно расположено. Но это нам надо? Не надо. До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас оружие или нет. Ну и хорошо. Мы их предупредили. Сколько, где – это мое дело. Оно лежит в надежном месте. Мы его отвезли в Россию, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия. То же самое по «Орешнику». Больше, чем надо сказали: в декабре «Орешники» будут стоять на боевом дежурстве. Это мобильный комплекс. Он никогда не будет находиться на одном месте. Он будет барражировать и из любой точки сможет нанести удар», – сказал Лукашенко.

Военный эксперт Борис Рожин указывает, что размещенный на территории Белоруссии «Орешник» имеет заявленную дальность 5500 километров. Также в стране размещены ОТРК «Искандер» с ядерными боеголовками и модернизированные штурмовики Су-25, способные нести ядерное оружие.