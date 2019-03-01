Лукашенко отказался признавать Крым российским

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не изменил свою позицию по Крыму, озвученную в 2014 году.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ответ на вопрос журналиста «Чей Крым?», Лукашенко напомнил, как отвечал на него после инаугурации украинского президента Петра Порошенко.

«Скажите, сколько погибло украинцев, защищавших Крым при нападении? Во время захвата Крыма, сколько погибло украинцев при захвате Россией? А сколько выстрелов прозвучало? Значит вы молча согласились, с тем что ее забрали. Если это ваше, умирайте воюйте за этот клочок земли», – привёл слова 2014 года президент Белоруссии.

«Крым официально был признан в моем присутствии территорией Украины. Этого никто не оспаривал. Я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите?», – заявил Лукашенко и добавил, что он не марионетка – подписывать документ, а потом поступать вопреки него.

В то же время, по словам белорусского президента, «если думать глубже», то в этом конфликте позиция Белоруссии может быть полезна всем. Лукашенко убеждён, что если он признает Крым российским, на Западе это заметят, а в России забудут на следующий день.

«В Украине скажут: «Собака» и плюнут в мою строну. И что мы получим? Надо смотреть немного дальше, глубже», – отметил Лукашенко.