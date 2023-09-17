Лукашенко отказался рисовать красные линии Украине, Польше и Литве

Иван Добровольский.  
17.09.2023 20:25
  (Мск) , Минск
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Литва, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Минск не будет рисовать никаких линий киевскому, польскому и литовскому режимам – ни красных, ни желтых, ни черных и ни голубых. Линия эта уже существует – государственная граница Белоруссии.

В такой образной форме обратился Александр Лукашенко к «народам соседних государств», выступая сегодня перед белорусами на Дне народного единства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минск не будет рисовать никаких линий киевскому, польскому и литовскому режимам – ни красных,...

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«Я обращаюсь к народам соседних государств: в случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать никаких красных, желтых, черных или голубых – на злобу – линий! Она есть, эта линия, — государственная граница. И вы знаете, что у нас есть, чем ответить. Поэтому давайте жить дружно. Эту страницу в истории ни в коем случае нельзя забывать нашим соседям», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент напомнил соседке-Украине, благодаря кому её не стёрли с лица земли.

«Осталась бы наша соседка на карте мира в принципе, если бы не советские воины? И если да, то в каких границах? Таким вопросом власти наших соседей сегодня не задаются. И продолжают уничтожать следы памяти о своих освободителях. Но зачем? Их нет, они погибли. Ну пусть вы не цените их за освобождение своих земель. Но зачем ворошить старое. Пусть это, как есть, останется. Нет, надо мечом и ковшом все перекопать, взорвать и уничтожить – стереть из памяти то лучшее, что было в истории соседних государств», – заключил Лукашенко.

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