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20.10.2021 22:49 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Китай, Медицина, Россия
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Лукашенко отказался вакцинироваться российской вакциной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вакцинируется только белорусской вакциной от коронавируса. Об этом он заявил...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вакцинируется только белорусской вакциной от коронавируса.

Об этом он заявил сегодня на встрече с медиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин вакцинировался чем? Спутник-V. Президент США – Пфайзером. А мне чем? Мы договорились: как только белорусская вакцина на столе, мы сразу – и в левую, и в правую, и в ногу, и куда угодно уколемся. Давайте вакцину – я готов. Но нашу белорусскую вакцину», – сказал Лукашенко.

Днем ранее на совещании он заявил, что оборудование для производства собственной вакцины уже завозится.

«Это вакцину мы уже получили. Она у нас есть в пробирках. Ее надо сегодня произвести, но для этого надо самое современное оборудование. Мы оснащаем своей завод», – сказал Лукашенко.

Весной экс-президент Национальной академии наук Белоруссии Александр Войтович заявил журналистам, что белорусские ученые не способны создать вакцину.

«Мы никогда не создавали свою вакцину, а выпускали кем-то созданную. У нас нет кадров, которые занимались бы этими вопросами, хотя и есть ученые, которые понимают всё это. Но разработка технологии – совсем другое, в технологии у нас нет опыта и технологических кадров. В конце концов, разработка вакцины стоит миллиарды долларов, которых у нас нет», – заявил он в интервью сайту «Бусел».

По мнению экспертов, белорусская вакцина, о которой постоянно говорит Лукашенко, является полной копией китайского SinoVac. Уже на начало 2022 года запланирован запуск ее массового производства. Делать белорусско-китайский препарат будет РУП «Белмедпрепараты» — тот же фармзавод, что сейчас производит почти весь объем Sputnik V в Белоруссии.

Россия бесплатно передала Белоруссии технологии производства своей вакцины. У Китая Минск закупит не только интеллектуальные права, но и оборудование для ее производства.

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