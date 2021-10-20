Лукашенко отказался вакцинироваться российской вакциной

20.10.2021 22:49 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вакцинируется только белорусской вакциной от коронавируса.

Об этом он заявил сегодня на встрече с медиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин вакцинировался чем? Спутник-V. Президент США – Пфайзером. А мне чем? Мы договорились: как только белорусская вакцина на столе, мы сразу – и в левую, и в правую, и в ногу, и куда угодно уколемся. Давайте вакцину – я готов. Но нашу белорусскую вакцину», – сказал Лукашенко.

Днем ранее на совещании он заявил, что оборудование для производства собственной вакцины уже завозится.

«Это вакцину мы уже получили. Она у нас есть в пробирках. Ее надо сегодня произвести, но для этого надо самое современное оборудование. Мы оснащаем своей завод», – сказал Лукашенко.

Весной экс-президент Национальной академии наук Белоруссии Александр Войтович заявил журналистам, что белорусские ученые не способны создать вакцину.

«Мы никогда не создавали свою вакцину, а выпускали кем-то созданную. У нас нет кадров, которые занимались бы этими вопросами, хотя и есть ученые, которые понимают всё это. Но разработка технологии – совсем другое, в технологии у нас нет опыта и технологических кадров. В конце концов, разработка вакцины стоит миллиарды долларов, которых у нас нет», – заявил он в интервью сайту «Бусел».

По мнению экспертов, белорусская вакцина, о которой постоянно говорит Лукашенко, является полной копией китайского SinoVac. Уже на начало 2022 года запланирован запуск ее массового производства. Делать белорусско-китайский препарат будет РУП «Белмедпрепараты» — тот же фармзавод, что сейчас производит почти весь объем Sputnik V в Белоруссии.

Россия бесплатно передала Белоруссии технологии производства своей вакцины. У Китая Минск закупит не только интеллектуальные права, но и оборудование для ее производства.