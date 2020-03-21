21.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Польша
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Лукашенко отказался вывозить белорусов из-за границы: Сами виноваты!




Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался помогать своим согражданам, оставшимся за рубежом после закрытия границ иностранными государствами из-за эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», – сказал Лукашенко.

Он уточнил, что к примеру, из Индии не будет забирать белорусов потому, что «никто не компенсирует потери».

Президент считает, что граждане Белоруссии могут выезжать за рубеж только по согласованию  с МИД.

«Я понимаю, что бывают случаи, когда надо выехать. Но они единичные. С МИДом пусть согласовывают, тогда мы будем за них отвечать. Мне докладывают:  карта поляка, граница с Польшей. Бродят-ходят в эту Польшу туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу – пошел туда и сиди там. Надо предупредить людей – никакого выезда заграницу. Поедешь, будешь сидеть там, пока пандемия не кончится», – сказал Лукашенко.

За последние 10 лет 130 тысяч белорусов получили «карту поляка». Количество выданных  рабочих виз в Польшу за последние годы выросло почти в 7 раз.

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