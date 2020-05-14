Лукашенко отметил начало избирательной кампании новыми нападками на Россию

14.05.2020, Москва, Елена Острякова

Небольшая интрига, существовавшая исключительно в глубинах экспертного интернета, разрешилась сегодня: в белорусский ЦИК была подана заявка о регистрации инициативной группы по выдвижению на шестой президентский срок Александра Лукашенко.

Слухи о замене его на спикера верхней палаты национального парламента Наталью Качанову оказались пустыми надеждами российский белорусоведов.

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Зато подтвердились прогнозы о том, что свою кампанию белорусский лидер будет строить на освоенной им за последние полгода антироссийской риторике, выступая под флагом суверенитета, на который якобы покушается главный союзник.

С критикой Кремля Лукашенко выступил сегодня на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Практический вопрос очень важный – газ природный. Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время аж до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси… Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси», – заявил Лукашенко.

Сергей Румас заверил его, что у Белоруссии есть большие шансы добиться от России скидок на «голубое топливо».

Между тем, в конце апреля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет пересматривать цену на газ для Белоруссии.

Согласно межправительственному соглашению, формула цены на газ для Белоруссии имеет следующий вид: тариф на газ в ЯНАО (самые низкие тарифы на газ в РФ) + стоимость доставки от Ямала до границы России и Белоруссии. По этой формуле цена должна составлять 152 доллара за тыс кубометров, но в феврале президент Белоруссии Лукашенко выторговал у президента РФ Владимира Путина скидку.

Лукашенко требовал снизить для Белоруссии цену до 40 долларов за тыс кубометров, но при этом не хочет менять «братский» контракт на стандартный европейский, с привязкой к ценам на спотовом рынке.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыто заявлял, что говорить о снижении цен Минск может, но после подписания документов об интеграции с Россией. Однако Лукашенко наотрез отказался их подписывать, ссылаясь на примат белорусского суверенитета.