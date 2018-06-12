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12.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Война, Донбасс, Россия, Русская Весна, Украина

Лукашенко отправил помощь занятому украинской армией Донбассу, но не ЛДНР


Белоруссия отправила второй конвой гуманитарной помощи на Украину. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь на Украине Игорь Сокол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время визита президента Беларуси в Украину был достигнут ряд договоренностей. Сегодняшняя отправка конвоя гуманитарной помощи – одна из них.  Мы – не сторонние наблюдатели в тех событиях, которые происходят на востоке Украины, мы болеем душей и сердцем за тех людей, которые зачастую не по своей воле оказались в зоне конфликта. Наш президент не раз говорил, что это наши люди без всяких кавычек – кроме граждан Украины – там очень много этнических белорусов», – сказал посол.

Первый конвой был отправлен в прошлом году и распределен через структуры Международного красного креста.

В состав нынешнего гумконвоя вошли холодильники, продукты питания и мебель.

Общая масса груза – более 80 тонн, общая стоимость – около 160 тыс. белорусских рублей или 80 тыс. долл., средства выделены из госбюджета Беларуси.

Груз будет доставлен на четырех грузовых авто. Из Харькова груз последует в Краматорск и Северодонецк.

Замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Георгий Тука, присутствовавший на этой же пресс-конференции, отметил, что отличие нынешнего конвоя – в том, что поставляется также мебель для детских учреждений.

Отметим, что Россия направляет гуманитарные конвои с помощью ЛДНР, территория которых до сих пор ежедневно подвергается обстрелам украинской армии.

Белоруссия – участник союзного государства с РФ – до сих пор не признала воссоединение Крыма с Россией.

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