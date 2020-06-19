Лукашенко отправится в Москву со своими детьми

19.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил наконец свой визит в Москву на Парад Победы. Ранее за него это приходилось делать российским дипломатам, поскольку белорусский лидер упорно держал интригу.

Разрешение интриги произошло после сегодняшнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В сообщении о темах разговора официальный сайт Кремля поставил на первое место «значимое для народов двух стран» 75-летие Победы, а официальный телеграм Лукашенко – эпидситуацию.

«Выражено удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз», – сообщают из Кремля.

А у Лукашенко указывают, что обсуждались «экономические вопросы».

При этом пресс-служба белорусского лидера радостно добавляет, что в Москву он приедет с двумя сыновьями.

О чем бы ни говорили лидеры двух стран, Лукашенко эта беседа порадовала.

«У нас действительно состоялся открытый, добрый разговор, хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит – ничего у нас не искрит, есть проблемы всегда», – сказал Лукашенко, встречая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который сегодня прилетел в Минск из Сербии.

Российский министр, как водится, за словом в карман не полез. «Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед», – парировал Лавров.

Украинский аналитик Дмитрий Джангиров считает, что визит в Москву – единственный шанс для Лукашенко избежать Майдана в Минске.

«Победа через колено на выборах вкупе с разрывом союзнических отношений с Москвой открывает прямой путь к белорусскому Майдану. Парад Победы 24-го июня – неплохой шанс для Лукашенко снизить накал напряжения в рамках Союзного государства. Впрочем, он может с удивлением обнаружить, что для примирения нужно согласие двух сторон», – заявил Джангиров.