Лукашенко отправляется за миллиардами к Путину

11.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца февраля планирует посетить Россию и встретится в Сочи с главой России Владимиром Путиным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на высокопоставленные источники в Москве, пишет «Коммерсант».

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О подготовке первой в этом году встречи президентов России и Белоруссии сообщил также пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, хотя он не стал называть конкретные даты.

При этом источники издания в Кремле говорят, что обсуждаемые даты переговоров — 22 и 25 февраля, а местом их проведения выбран Сочи.

По информации газеты, планируется обсудить финансовый вопрос – так, белорусская сторона, говорят собеседники в российском правительстве, хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Уточняется, что речь идет о сумме, превышающей 3 миллиарда долларов.

Один из собеседников отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. При этом он отметил, что размер кредита «более $3 млрд». По словам другого информированного источника, вопрос о кредите принципиально уже решен.

В 2011 году была достигнута договоренность о выделении Россией государственного кредита Белоруссии в размере 10 миллиардов долларов на строительство АЭС. На конец сентября 2020 года Минск использовал из них только 4,5 миллиарда.